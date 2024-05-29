Мусагалиев раскрыл, почему его жена не работает уже 16 лет

Азамат Мусагалиев: жена не работает 16 лет, она воспитывает детей

Супруга телеведущего и юмориста Азамата Мусагалиева не работает уже 16 лет. Об этом на шоу Иды Галич «ЕСТЬ Вопросики» рассказал сам комик.

По его словам, он спокойно относится к этому факту и ничего не хочет менять в семейном укладе.

Он отметил, что его жена никогда не стремилась к тому, что стать блогером или психологом. При этом, если она захочет сделать что-то интересное, то он обязательно будет ей помогать.

«Все, что она могла заработать, это близко не стоит с тем, что она сделала, находясь рядом с детьми», — отметил Азамат.

Супруги воспитывают двух дочек и сына, который родился 19 мая 2023 года.

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