Мусагалиев раскрыл, почему его жена не работает уже 16 лет

Азамат Мусагалиев: жена не работает 16 лет, она воспитывает детей

Фото: РИА «Новости»

Супруга телеведущего и юмориста Азамата Мусагалиева не работает уже 16 лет. Об этом на шоу Иды Галич «ЕСТЬ Вопросики» рассказал сам комик.

По его словам, он спокойно относится к этому факту и ничего не хочет менять в семейном укладе.

Он отметил, что его жена никогда не стремилась к тому, что стать блогером или психологом. При этом, если она захочет сделать что-то интересное, то он обязательно будет ей помогать.

«Все, что она могла заработать, это близко не стоит с тем, что она сделала, находясь рядом с детьми», — отметил Азамат.

Супруги воспитывают двух дочек и сына, который родился 19 мая 2023 года.

Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте выступила на мероприятии в ресторане в Монако. Она исполнила песню «Просто любить тебя». Поклонники выразили недовольство качеством исполнения.

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка»

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Рутинная обязанность. Первые леди Франции и Германии показали равнодушие к холокосту

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте