Модный эксперт Зарипов: шляпа Боярского может стоить 50-60 тысяч рублей

Михаил Боярский, народный артист РСФСР, известен любовью к шляпам. Однако он пообещал съесть свой головной убор, если в этом году его любимая футбольная команда «Зенит» снова станет чемпионом России. В случае выполнения обещания он может лишиться весьма дорогой вещи. Подробнее рассказал модный аналитик Максим Зарипов в беседе с «Абзацем».
По мнению эксперта, популярный артист носит качественные и дорогие шляпы. Специалист предположил, что некоторые головные уборы звезда заказывает в ателье, однако допустил и покупку брендовых вещей.
«Одним из самых лучших считается итальянский Borsalino. В среднем подобный головной убор может стоить 50–60 тысяч рублей», — отметил Зарипов.
Он также обратил внимание на фирму Stetson, стоимость товаров которой достигает 30-40 тысяч рублей.
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