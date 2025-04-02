Модный эксперт Зарипов: шляпа Боярского может стоить 50-60 тысяч рублей

Михаил Боярский, народный артист РСФСР, известен любовью к шляпам. Однако он пообещал съесть свой головной убор, если в этом году его любимая футбольная команда «Зенит» снова станет чемпионом России. В случае выполнения обещания он может лишиться весьма дорогой вещи. Подробнее рассказал модный аналитик Максим Зарипов в беседе с « Абзацем ».

По мнению эксперта, популярный артист носит качественные и дорогие шляпы. Специалист предположил, что некоторые головные уборы звезда заказывает в ателье, однако допустил и покупку брендовых вещей.

«Одним из самых лучших считается итальянский Borsalino. В среднем подобный головной убор может стоить 50–60 тысяч рублей», — отметил Зарипов.

Он также обратил внимание на фирму Stetson, стоимость товаров которой достигает 30-40 тысяч рублей.