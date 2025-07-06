Мия Бойка снова оказалась под прицелом хейтеров

Совет, который певица Мия Бойка дала мужчинам по поводу одежды, не понравился пользователям Сети. На артистку снова обрушилась волна хейта.

Бойка выступила на шоу «Наша новая музыка» в качестве модного эксперта.

«Можно, я попрошу от лица всех женщин мужчин: пожалуйста, не носите розовые футболки. Розовый цвет не мужской!» — заявила певица, чем возмутила даже присутствовавших в студии.

Фрагмент видео с ее высказыванием разлетелся по Сети, и возмущенные пользователи принялись спорить, нужно ли позволить и дальше артистке выступать или лучше ее запретить.

В начале года Мию Бойка заподозрили в романе с Шаманом. Ходили слухи, что именно из-за нее певец решился на развод.