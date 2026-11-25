Актер Михаил Ефремов и его подруга Дарья Белоусова вышли на одну сцену в спектакле про запретную любовь. Об этом сообщил Shot .

Ефремов и Белоусова сыграли в спектакле «Васса Железнова» по первой редакции пьесы Максима Горького. Актер перевоплотился в Прохора, одного из главных героев. Людмилу сыграла Дарья Белоусова. Между Прохором и Людмилой завязывается запретный роман, который они скрывают ото всех.

Белоусова ждала Ефремова из колонии, в которой он провел более четырех лет за смертельное ДТП. Актриса часто навещала его в колонии. Пара познакомились во время работы в театре «Современник».

Бывшая жена Ефремова Софья Кругликова через год после развода вышла замуж за лидера рок-группы «Жуки» Валерия Жукова. Кругликова и Ефремов разорвали отношения из-за алкогольной зависимости, скандалов и измен актера.