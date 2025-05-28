Михаил Боярский поздравил жителей Петербурга с днем города

Народный артист РСФСР Михаил Боярский направил жителям Северной столицы сердечное поздравление по случаю Дня города. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

В своем выступлении певец выразил глубокую привязанность к городу, добавил телеканал «Санкт-Петербург».

«Дорогой Петербург! Ты — самый близкий друг. Я искренне люблю тебя и восхищаюсь твоими улицами, каналами, реками, домами, парками и, конечно же, твоими людьми», — заявил исполнитель.

Боярский назвал горожан главной ценностью Северной столицы, подчеркнув неповторимость Санкт-Петербурга.