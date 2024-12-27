Михаил Боярский назвал преображение Петербурга фантастическим

В четверг, 26 декабря, российскому актеру театра и кино Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет. В канун праздничной даты «Петербургский дневник» пообщался с юбиляром и выяснил, что он думает о своем городе.

Артист сообщил, что Северная столица в последние годы преобразилась в лучшую сторону. Эти изменения он назвал фантастическими.

Как заметил Боярский, всю свою жизнь он провел в этом городе и ежедневно наблюдал за тем, как он меняется. Он признался, что такие преобразования были для детей послевоенного Ленинграда чем-то абсолютно невообразимым.

Это настоящее чудо, насколько Петербург стал красивее за последние годы. Дороги стали отличными, фасады зданий в историческом центре восстановлены и красиво освещаются. Инфраструктура развивается стремительно — от метрополитена до высокоскоростных поездов. Все вокруг меняется исключительно в лучшую сторону, добавил Боярский.