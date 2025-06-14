Марина Кравец заявила, что видит в дочерях творческий потенциал

Марина Кравец, известная по Comedy Club, поделилась размышлениями о будущем своих детей. У артистки две дочери: пятилетняя Вероника и годовалая Валерия, сообщил « 7Дней.ru ».

По мнению актрисы, ее дочери обладают талантами, которые могут пригодиться в творческой карьере.

«Вижу в них творческий потенциал. Но мы точно не те родители, которые будут толкать в экран, рекламу и так далее», — отметила Кравец.

Звезда сообщила, что не намерена настаивать на том, чтобы кто-то из девочек продолжил ее путь. Как пояснила артистка, она предпочитает оставить детям самостоятельное принятие решения.