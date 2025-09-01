Марина Федункив рассказала, что «дедовщины» на съемках нового «Универа» не было

Осенью стартует второй сезон популярного сериала «Универ. Молодые», где Марина Федункив исполнила роль коменданта студенческого общежития. В беседе с Леди Mail актриса поделилась впечатлениями о работе в проекте.

Артистка призналась, что сама росла на просмотрах легендарного «Универа», поэтому участие в съемках оказалось особенным событием.

«Работать с командой „Универа“ всегда большое удовольствие. В касте нового сезона много талантливых ребят, но при этом никакой „дедовщины“ на проекте не было», — заявила звезда.

По словам Федункив, она, как и другие актеры, привносит долю собственной индивидуальности в образы персонажей. В новой роли отражается хозяйственность актрисы.