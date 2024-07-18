Максим Фадеев зарегистрировал товарный знак «Глюк’oZа» для производства энергетиков
Продюсер Максим Фадеев решил зарегистрировать товарный знак «Глюк’oZа». Под этим брендом будут выпускать безалкогольный энергетический напиток, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу лейбла MALFA.
Отмечается, что заявку подали по 17 классам Международной классификации товаров и услуг. Выпуск энергетиков входит в число разрешенных по 32 классу МКТУ.
Как сообщила «Национальная служба новостей», в апреле 2024 года Фадеев анонсировал перезапуск проекта Глюк’oZа с новой песней.
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