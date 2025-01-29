Лисовец назвал элегантным портрет Мелании Трамп, опубликованный Белым домом

Российский стилист Влад Лисовец в разговоре с RT прокомментировал опубликованный Белым домом портрет первой леди США Мелании Трамп, на котором она изображена в Желтом Овальном кабинете.

По мнению Лисовца, этот образ выглядит элегантно и сдержанно, он соответствует ожиданиям стилю первой леди. Эксперт подчеркнул, что для официального государственного сайта подобный вид абсолютно уместен и ожидаем.

«Ничего особенного, ничего сверхъестественного, по-другому невозможно быть представленной на государственном сайте», — сказал стилист.

Лисовец провел аналогию между этим образом и внешним видом преподавателя или старшего менеджера престижного банка. Он охарактеризовал его как классический и надежный выбор для важных мероприятий и деловых встреч.