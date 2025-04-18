Лидер «Тайм-Аута» Минаев: мотологическая музыка связана не с мотоциклами, а со стоматологией

Один из лидеров группы «Тайм-Аут» Александр Минаев, известный как Акакий Назарыч Зирнбирнштейн, в интервью ИА НСН рассказал, что 24 апреля планирует устроить двойной праздник — личный день рождения и 30-летие альбома «Ехан Палыч Forever».

Минаев признался, что совмещает оба события ради большего количества подарков. Название жанра «мотологическая музыка» связано со стоматологией: однажды, обнаружив длинную надпись «стоматолог», группа сократила ее до «мотолог».

«А чтобы нас не ассоциировали с матом, букву "а" мы поменяли на "о". Так родилась наука мотология и мотологическая музыка», — объяснил музыкант.

В день своего рождения Минаев обратил внимание на старт Московского международного кинофестиваля, отметив интерес к фильму ужасов «Нечто из унитаза».