Лидер «Агаты Кристи» Самойлов заявил, что Россию ждет рок-н-ролльный бум

Рост популярности рок-н-ролла может произойти в ближайшее время в России. Об этом заявил основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в интервью Национальной Службе Новостей .

По его словам, молодые музыканты все чаще обращаются к корням жанра в поисках аутентичности, которую противопоставляют однообразию современной поп-сцены.

Самойлов привел пример фестиваля в селе Бараба Свердловской области, где дети исполняют хиты прошлых лет и создают собственные композиции. Музыкант сравнил нынешнюю ситуацию с 70-ми годами, предсказывая новый бум рок-музыки.