Лерчек договорилась с мужем о разделе имущества и детей

«Гордон и сыновья»: блогер Лерчек и ее муж договорились о разделе имущества

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем Чекалин заключили брачный договор. Об этом сообщила юридическая компания «Гордон и сыновья» в Instagram*.

«Наша компания рада сообщить, что нам удалось урегулировать имущественный спор и вопрос, касающийся определения места жительства детей для обеих сторон, а именно для Артема и Валерии Чекалиных», — сказано в публикации организации.

Также в посте отметили, что 11 июня пройдет формальное заседание мирового участка по разводу. В «Гордон и сыновья» отметили, что все вопросы уже урегулировали.

Ранее Лечек рассказала, какой ежемесячный заработок нужен ей для комфортной жизни. По ее словам, это три-пять миллионов в месяц.

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