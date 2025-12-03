Лариса Долина выступит с заявлением на фоне скандала

На фоне обсуждений вокруг продажи недвижимости Ларисы Долиной певица продолжает гастрольный тур по Дальнему Востоку. Концертный директор Сергей Пудовкин в интервью для POPCAKE прокомментировал ситуацию и поделился планами артистки.

Несмотря на слухи, творческая жизнь Долиной идет своим чередом — все билеты на ее концерты распроданы.

«С 24 ноября она на Дальнем Востоке. Физически нет в Москве… Первый концерт на Дальнем Востоке у Ларисы Долиной состоялся 25 ноября. Южно-Сахалинск. Весь этот период она там», — отметил Пудовкин.

Директор сообщил о готовящемся официальном комментарии от певицы. По его словам, из-за плотного графика Долина не может оперативно реагировать на происходящее в медиа.

«В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий. Сказать всю правду и все, что происходит, не было возможности», — подчеркнул Сергей Пудовкин. Он также отметил: «Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений».

Певица считает своих хейтеров «проплаченными ботами» и отключила комментарии на своей странице. Некоторые звезды шоу-бизнеса встали на защиту покупательницы квартиры Долиной, а пользователи подхватили тренд, публикуя ролики из путешествий с намеками на ситуацию.