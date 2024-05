Курт Кобейн и Unplugged into New York: последний вопль отчаяния

И вместе с тем именно на Unplugged into New York видна вся простота и вместе с тем гениальность Nirvana. Здесь нет стопроцентных хитов — таких, как Smells like teen spirit, In bloom, Rape me, Heart-Shaped box — нет, сет-лист состоит из не самых очевидных вещей. Пожалуй, наиболее известна великолепная Come as you are. Чистая акустика, благодаря которой ты понимаешь, насколько классно сделаны песни Курта — та же гениальная простота, что и у «битлов».

Очищенная от электрической ярости, от бешеных ударных Грола и рева самого Курта, черпавшего энергию откуда-то из раскаленной магмы, музыка Nirvana удивительна по своей текстуре; ты понимаешь, насколько гениален Кобейн как мелодист. Он был разъяренным ребенком, приговорившим мир, расколотый на части.