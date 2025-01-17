Кинокритик Давид Шнейдеров назвал режиссера Дэвида Линча одним из ярчайших представителей интеллектуального кинематографа. Об этом сообщило ИА НСН .

Напомним, режиссер скончался в возрасте 78 лет. При жизни деятеля культуры не все его работы были полноценно признаны зрителями, напомнил эксперт.

«Не секрет, что не каждый мог воспринять такие фильмы, как „Малхолланд Драйв“ и „Человек-слон“. Даже сериал „Твин Пикс“ был среднему зрителю не так доступен, как условные произведения Майкла Бэя», — заявил Шнейдеров.

При этом он отметил, что Линч привнес в киноискусство нечто уникальное, а его вклад в создание образов и сюжетов трудно переоценить.