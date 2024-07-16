Критик Голубчиков назвал очевидным выбор актера Минекаева на главную роль в фильме «Руслан и Людмила»

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев исполнит главную роль в фильме «Руслан и Людмила». Выбор этого актера достаточно очевиден, сообщил кинокритик Александр Голубчиков сайту «Страсти».

По словам эксперта, Рузиль весьма харизматичен и талантлив. Нет никаких сомнений в том, что он справится с абсолютно любой ролью. К тому же, у актера большая фанбаза, что тоже очень важно для любого нового проекта.

Голубчиков отметил, что к выходу фильма «Руслан и Людмила» Минекаева скорее всего уже перестанут ассоциировать только с сериалом «Слово пацана».