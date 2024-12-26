«Красивые истории заканчиваются». Елена Перминова рассталась с миллиардером Лебедевым

Модель Елена Перминова рассказала, что рассталась с бывшим совладельцем Национальной резервной корпорации (НРК) и бывшим банкиром Александром Лебедевым. Об этом она написала в соцсети Instagram*.

Перминова и Лебедев не были в браке, но жили вместе в течение последних 19 лет. И несмотря на то, что они трижды расставались, за это время у пары появилось четверо детей.

«Даже самые красивые истории заканчиваются. Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло», — рассказала Перминова.

Она также написала, что благодарна за прожитые вместе годы, но теперь каждый из них пойдет своим путем.

Ранее бывшая жена погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы певица Анна Седокова спустя неделю молчания опубликовала пост в социальных сетях. Она призналась, что очень переживает из-за гибели бывшего мужа.