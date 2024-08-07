KP.RU: Пелагея перестала платить по ипотеке и «повесила» на экс-супруга Телегина долг в 64 млн рублей
Споры между певицей Пелагеей и ее бывшим мужем Иваном Телегиным не утихают даже после расставания. У хоккеиста образовался огромный долг по ипотеке за загородный дом, который после суда достался артистке, сообщил сайт KP.RU.
Сумма задолженности составляет 64 миллиона рублей. Как рассказала подруга спортсмена, после развода Телегин перестал платить за недвижимость, так как она отошла Пелагее.
«Пелагея <…> первое время выплачивала ипотеку. Но потом подала заявление, что особняк был куплен Телегиным. Мол, кредит брал Телегин, а она просто получила по разводу дом с долгами, а значит, долги не ее, а бывшего мужа», — пояснила собеседница сайта.
По ее словам, экс-супруги изначально договорились, что дальнейшим содержанием дома, а также выплатой кредита занимается певица.