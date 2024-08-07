KP.RU: Пелагея перестала платить по ипотеке и «повесила» на экс-супруга Телегина долг в 64 млн рублей

Споры между певицей Пелагеей и ее бывшим мужем Иваном Телегиным не утихают даже после расставания. У хоккеиста образовался огромный долг по ипотеке за загородный дом, который после суда достался артистке, сообщил сайт KP.RU .

Сумма задолженности составляет 64 миллиона рублей. Как рассказала подруга спортсмена, после развода Телегин перестал платить за недвижимость, так как она отошла Пелагее.

«Пелагея <…> первое время выплачивала ипотеку. Но потом подала заявление, что особняк был куплен Телегиным. Мол, кредит брал Телегин, а она просто получила по разводу дом с долгами, а значит, долги не ее, а бывшего мужа», — пояснила собеседница сайта.

По ее словам, экс-супруги изначально договорились, что дальнейшим содержанием дома, а также выплатой кредита занимается певица.