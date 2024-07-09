Kp.ru: дочь артиста Абдулова успешно прошла первое испытание во ВГИК
Дочь народного артиста Александра Абдулова Евгения подала документы во ВГИК. Этим летом она закончила московскую общеобразовательную школу, сообщил сайт kp.ru.
Выпускница выбрала специальность «Режиссура кино и телевидения» и уже успешно прошла первое творческое испытание. Абдулова планирует попасть на бюджет в мастерскую режиссера Владимира Хотиненко.
Конкурс на факультет всегда очень большой. Так, в этом году на одно место претендуют 18 человек.
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