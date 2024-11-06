Косметолог Байрамукова рассказала, что Маликову удается выглядеть молодо благодаря хорошей генетике

Медик связывает моложавый вид артиста с его характером. Она отметила, что Маликов ни разу не был замешан в каком-либо скандале.

«Вообще, я думаю, что он так хорошо выглядит, потому что он добрый человек. <…> Он всегда улыбается», — добавила косметолог.

Байрамукова не исключает того, что артист прибегает к косметологическим процедурам. Возможно, он ходит на массаж или делает самые обычные маски для лица, добавила собеседница.

Позитивный взгляд на жизнь придает свежести и молодости внешнему виду, заключила косметолог.