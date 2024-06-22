Концерт помогавших ВСУ бардов Никитиных отменили в Петербурге

В Санкт-Петербурге концерт семьи Никитиных, якобы собирающих средства для Вооруженных сил Украины, отменили. Афишу и билеты на музыкальную программу убрали с сайта площадки, сообщила «Фонтанка».

По данным журналистов, Никитины решили отменить выступление в целях безопасности. Концерт должен был пройти в пятницу, 28 июня.

Ранее Татьяну и Сергея Никитиных обвинили в спонсировании ВСУ, однако сами музыканты опровергали эту информацию. В 2022 году они уехали жить к сыну в США.

Ранее актриса Анна Кузина, и звестная в России благодаря роли Яны Семакиной в сериале «Универ. Новая общага», объявила сбор денег на беспилотники для ВСУ. Украинка намерена собрать миллион гривен.