Mash: Константина Меладзе лишили отчества при замене паспорта на украинский

Композитор Константин Меладзе лишился своего отчества — Шотович. Это произошло при замене паспорта на украинский, сообщил Telegram-канал Mash.

На Украине отчество в паспорте не указывают, считая это пережитком советского прошлого, отметили авторы материала.

Украинское посольство не выдает паспорта мужчинам за рубежом, требуя от них вступить в ряды национальной армии. Однако для Меладзе, проживающего в Италии, сделали исключение, уточнили в публикации.

Сам композитор продолжает вести бизнес в России, в том числе отчитываться в налоговую.

Константин Меладзе продает свой особняк в Гурзуфе. По данным Telegram-канала Shot, недавно он поднял ценник на недвижимость до 65 миллионов рублей.

Председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов призвал братьев Меладзе оказать поддержку российским военнослужащим. Так, по его мнению, артисты смогут восстановить репутацию.