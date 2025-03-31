Константин Эрнст заявил, что одобряет мемы про Первый канал

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст дал интервью сайту KP.RU накануне 30-летия телеканала. В ходе беседы он рассказал о своем отношении к критике и мемам о проектах.

Эрнст сообщил, что не воспринимает злобные или апологетические отзывы, так как с детства усвоил правило: «Хвалу и клевету приемли равнодушно».

«А мемы мы приветствуем — это ведь свидетельство популярности», — добавил медиаменеджер.

Руководитель Первого также отметил, что не завидует успешным проектам конкурентов. Если он видит достойную работу, то обсуждает с коллегами, как сделать нечто похожее, но лучше. Удача других СМИ только мотивирует Эрнста поддерживать нужный темп работы.