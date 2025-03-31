Константин Эрнст заявил, что не жалеет об уходе Андрея Малахова с Первого канала

Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, дал большое интервью сайту KP.RU . В ходе беседы он рассказал о своем отношении к уходу звезд из телеэфира.

Медиаменеджер напомнил, что Первый канал покинули такие артисты, как Андрей Малахов, Евгений Петросян и Тимур Кизяков.

«Кто-то еще, кого уже и не вспомню. Помню старую песню „Наутилуса“ с замечательной фразой: „Спасибо, что ты ушла“», — высказал свою позицию Эрнст.

По его словам, иногда человек превосходит рамки канала, а иногда канал перерастает ведущего.

Напомним, Андрей Малахов ушел с Первого канала в 2017 году, оставив зрителей с догадками о причинах своего решения.