Константин Эрнст заявил, что не жалеет об уходе Андрея Малахова с Первого канала
Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, дал большое интервью сайту KP.RU. В ходе беседы он рассказал о своем отношении к уходу звезд из телеэфира.
Медиаменеджер напомнил, что Первый канал покинули такие артисты, как Андрей Малахов, Евгений Петросян и Тимур Кизяков.
«Кто-то еще, кого уже и не вспомню. Помню старую песню „Наутилуса“ с замечательной фразой: „Спасибо, что ты ушла“», — высказал свою позицию Эрнст.
По его словам, иногда человек превосходит рамки канала, а иногда канал перерастает ведущего.
Напомним, Андрей Малахов ушел с Первого канала в 2017 году, оставив зрителей с догадками о причинах своего решения.