Константин Эрнст назвал «Триггер» и «Союз спасения» любимыми сериалами

Среди фаворитов медиаменеджер выделил «Триггер» и «Союз спасения». При этом глава телеканала не смог назвать один постоянный любимый телепроект.

«Чтобы вас не разочаровывать, отвечу, что сегодня я бы назвал „Триггер“ и „Союз спасения“, а завтра — наверняка что-то другое. Мы же производим и показываем огромное количество сериалов», — отметил Эрнст.

Он также объяснил, почему популярные форматы уходят из эфира через несколько сезонов. По его мнению, это связано с особенностями восприятия аудитории, ведь реакция на новое обычно сильнее.