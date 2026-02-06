Константин Эрнст назвал «Август» своим любимым фильмом

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поделился своими мыслями о кинематографе в преддверии своего 65-летия. В интервью KP.RU он назвал фильм, который считает своим самым любимым на данный момент.

«Обычно говорят, что самый удачный — тот, который пока не снят, и это чистая правда. А самым любимым… Сейчас это, наверное, «Август». Он меня еще не до конца отпустил. А потом, возможно, будет другой», — рассказал Эрнст.

Фильм «Август» основан на известном романе Владимира Богомолова «Момент истины». Режиссерами картины выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев, а продюсерами — Константин Эрнст и Анатолий Максимов. В главных ролях снялись Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.