Композитор песен Эдит Пиаф и Барбары Стрейзанд Шарль Дюмон ушел из жизни

Француз Шарль Дюмон, известный композитор, писавший песни для таких звезд, Эдит Пиаф и Барбары Стрейзанд, ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на агентство AFP.

Композитор очень долго и тяжело болел. Он умер, находясь у себя дома в кругу близких и родственников.

Более 30 самых известных французских песен были написаны Шарлем Дюмоном или в сооавторстве с ним. В частности, ему принадлежат такие хиты Non, je ne regrette rien и Mon Dieu, которые исполнила Эдит Пиаф. Всего композитор написал для нее 41 песню.