Кинолог Рытикова раскритиковала просьбу Алена Делона об усыплении его собаки
Кинолог Людмила Рытикова осудила последнюю просьбу актера Алена Делона об усыплении его бельгийской овчарки Лубо. По ее словам, этот поступок выглядит эгоистично, написал «Ридус».
«Это принцип „после меня хоть потоп“. То есть я умер и все равно, что будет дальше», — сказала собеседница издания.
Ранее Фонд Брижит Бардо сообщил в соцсетях, что процедуру эвтаназии для собаки Делона не проведут. Среди близких актера нашлись люди, которые готовы позаботиться о животном.
В 2018 году в интервью Paris Match Ален Делон сказал, что если он умрет раньше Лубо, то ветеринар должен усыпить его пса.