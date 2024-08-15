Кинокритик Григорьев назвал сериал «Взрослые» одной из знаковых работ актрисы Милославской

Сериал «Взрослые» можно считать одной из знаковых работ актрисы Стаси Милославской. В целом после расставания с Александром Петровым ее ждет успех в карьере, рассказал кинокритик Роман Григорьев сайту «Страсти».

По его мнению, отсутствие Петрова, наоборот, вызовет к ней повышенный интерес режиссеров. В ближайшее время Милославская станет больше сниматься, впереди ее ждет только прорыв, добавил Григорьев.

Отмечается, что скоро в фильмографии актрисы появится драма «Чужие деньги», где она снялась с Максимом Матвеевым.

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