Кинокритик Голубчиков усомнился в успехе сериала с блогером Ивлеевой из-за «голой» вечеринки

Блогер Анастасия Ивлеева заявила, что исполнит одну из главных ролей в новом сериале. В беседе с сайтом « Страсти » шансы на успех проекта оценил кинокритик Александр Голубчиков.

Эксперт усомнился в высокой востребованности картины. Сложности могут возникнуть из-за скандала вокруг знаменитости.

«Насколько этот сериал будет востребован, как долго еще будет эхо этой „голой“ вечеринки доноситься до ее участников — тут очень сложно сказать. Кажется, триггерит многих до сих пор», — высказался критик.

Он также прокомментировал актерские способности Ивлеевой. Голубчиков отметил, что пока сложно оценить таланты блогера, ведь все ее роли были однотипными.