Сегодня 16:58 Киану Ривз выступит продюсером сериала «Джон Уик: Под Высоким столом»
Актер Киану Ривз выступит в качестве продюсера в сериале Чада Стахелски «Джон Уик: Под Высоким столом». Об этом сообщило издание
Variety со ссылкой на представителей американской медиакорпорации Lionsgate.
Как написал сайт
TheRussianNews, по сюжету действия будут разворачиваться после событий «Джона Уика: Глава 4». Команда также приступила к работе над пятым фильмом франшизы.
За сценарий киноленты будет отвечать Роберт Левин.
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