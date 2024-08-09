Киану Ривз выступит продюсером сериала «Джон Уик: Под Высоким столом»

Актер Киану Ривз выступит в качестве продюсера в сериале Чада Стахелски «Джон Уик: Под Высоким столом». Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на представителей американской медиакорпорации Lionsgate.

Как написал сайт TheRussianNews, по сюжету действия будут разворачиваться после событий «Джона Уика: Глава 4». Команда также приступила к работе над пятым фильмом франшизы.

За сценарий киноленты будет отвечать Роберт Левин.

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