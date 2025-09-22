Карен Шахназаров заявил, что не верит в киноремейки

Режиссер, руководитель киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров высказался о своем отношении к киноремейкам на фоне выхода нового сериала «Москва слезам не верит». Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Деятель культуры указал на отсутствие интереса к соответствующим картинам. При этом он счел бессмысленным введение запретов на подобные проекты.

«Кому не нравится — не смотрите. Я против всяких запретов. Пускай решают зрители», — подчеркнул Шахназаров.

Он также отметил, что не верит в киноремейки, и заявил об отсутствии удачных перезапусков среди просмотренных им фильмов.