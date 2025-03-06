Известный российский продюсер Иосиф Пригожин нашел причину своих частых проблем. В разговоре с Леди Mail он выделил черту характера, которая, как считает знаменитость, приводит к неудачам.

По его мнению, неумение разбираться в окружающих и быть с ними слишком откровенным — корень бед.

«Самая большая неудача — это неумение разбираться в людях, доверять им и быть с ними чересчур откровенным. У всех есть свои пороки и недостатки. Только на доверии я все время проигрывал, потому что люди всегда предавали, нельзя было поворачиваться к ним спиной, ты сразу мог получить нож в спину», — поделился Пригожин.

Он также признался, что люди, поднимаясь на вершину своей карьерной лестницы, быстро забывали о его помощи и буквально «выталкивали» вниз.