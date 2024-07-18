In Touch: Брэд Питт улучшил гигиену благодаря своей подруге

Голливудский актер Брэд Питт смог наладить свою гигиену благодаря новой подруге. Инес де Рамон провела не только кардинальную работу над его имиджем, но и помогла актеру улучшить привычки. Об этом написало издание In Touch.

Раньше многие замечали, что от знаменитости сильно пахнет потом. Актер неохотно принимал душ и мыл голову, а также отказывался использовать дезодорант, сообщил «Мир 24».

Источник издания отмечает, что именно Инес настояла, чтобы ее возлюбленный регулярно чистил зубы и принимал душ каждый день. Теперь они вместе занимаются йогой, а после плавают в бассейне.

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