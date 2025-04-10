«Хочется приударить». Бывший муж Анфисы Чеховой рассказал о воспитании их общего сына

Баблишвили рассказал об этом в беседе с корреспондентом издания на премьерном показе фильма «Где наши деньги» в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».

Актер отметил, что мальчик живет с матерью, но периодически гостит и у него. Бывшие супруги живут в Москве, поэтому артист может часто встречаться с сыном.

«Когда я его забираю, мы встаем перед школой — отжимания, приседания, все. Обычная зарядка, правильное питание», — пояснил он.

Баблишвили отметил, что дисциплинирует сына через занятия физическими упражнениями, заставляет его тренироваться каждый день. Он пояснил, что мама — это про любовь, чувства и отношения, а вот задача отца — «дисциплина чуть-чуть и направление».

При этом актер признался, что ему хочется иногда сына «по попке приударить», но достаточно и серьезного разговора. Современные дети намного свободнее и сложнее поддаются воспитанию, но и с ними можно найти общий язык, если постараться.

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