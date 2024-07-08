Хирург Балкизов заявил, что пластика лица Кадышевой обошлась в сумму более миллиона рублей

Певица Надежда Кадышева показалась поклонникам посвежевшей и помолодевшей. Какие операции она могла сделать, сайту «Страсти» рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук и член общества пластический реконструктивных и эстетических хирургов Вячеслав Балкизов.

По его словам, существует большая вероятность того, что были проведены операции по подтяжке лица и коррекции век. Причем операции, судя по всему, выполнены мастерами своего дела.

Предположительно, использовались методики лифтинга, контурной пластики и введения филлеров. Эти процедуры способствуют тонкой и изящной коррекции очертаний лица, подчеркивая его природную привлекательность.

«Подтяжка может стоить до миллиона рублей, блефаропластика 250 и более тысяч рублей», — отметил эксперт.

Он добавил, что Кадышева, скорее всего, также тщательно следит за своим питанием и образом жизни.