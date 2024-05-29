Гитару Джона Леннона продадут на аукционе

Гитару знаменитого британского музыканта Джона Леннона выставили на аукцион. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на издание The Mirror.

Отмечается, что именно эта гитара использовалась музыкантом, когда он записывал альбомы Help! и Rubber Soul. Также есть много фото и видео, свидетельствующих о ее принадлежности члену The Beatles.

Начальная стоимость лота составила 150 тысяч долларов. Однако уже сейчас цена музыкального инструмента выросла до миллиона долларов, и торги продолжаются.