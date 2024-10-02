Гитарист «Чайфа» Бегунов призвал думать не о возрождении рок-клубов, а о подъеме общей культуры
Гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов прокомментировал идею возродить рок-клубы в РФ. Сейчас нужно думать о том, как в принципе поднять общую культуру, заявил музыкант в беседе с ИА НСН.
Он также отметил, что в настоящее время функции подобных организаций выполняют директоры и менеджеры музыкальных коллективов.
«Я думаю, что сами рок-клубы уже утратили актуальность», — высказался Бегунов.
Он призвал перевести фокус внимания на состояние общей культуры. По словам гитариста, в стране уже пора «разгонять всякую телевизионную шушеру».
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