Газманов признался, что каждый день уделяет время растяжке и гимнастике

Певец Олег Газманов в свои 74 года поражает свежестью и бодростью духа. Он способен выполнять сложные акробатические трюки, которые стали его визитной карточкой. По словам артиста, ему удается сохранять молодость благодаря внимательному отношению к своему здоровью. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

«Гибкость и молодость — это не только природный дар, но и результат ежедневной работы и правильного образа жизни», — отметил певец.

Газманов каждый день уделяет время растяжке и гимнастике, что помогает ему поддерживать подвижность суставов. «Например, кардио и аэробика поддерживают сердечно-сосудистую систему и общий тонус тела, а легкие силовые тренировки укрепляют мышцы и улучшают осанку», — поделился артист.

Особое внимание певец уделяет балансу в питании: в его рационе много овощей, фруктов и натуральных продуктов. Активный образ жизни, регулярные медицинские осмотры и минимизация стрессов также вносят свой вклад в общее благополучие артиста.