Фронтмен группы Vagabonds Джимми Джеймс умер в возрасте 84 лет | 360°

Издание Jamaica Observer сообщило о смерти фронтмена группы Vagabonds Джимми Джеймса. Ямайско-британский музыкант умер в возрасте 84 лет в больнице Лондона.

Джеймс страдал болезнью Паркинсона, а также имел проблемы с сердцем. Они и стали причиной окончания его творческой деятельности, написал сайт kp.ru.

Наиболее известными хитами Джеймса считаются песни Come to Me Softly, Now Is the Time и I’ll Go Where Your. В 2010 году певец получил премию Tribute To The Greats за вклад в ямайскую музыку.