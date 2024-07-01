Фигуристка Трусова заявила, что в жизни ей не хватает адреналина

По словам серебряной призерки Олимпиады по фигурному катанию Александры Трусовой, ей в жизни не хватает адреналина. Об этом она рассказала RT.

Она отметила, что каждый день тренируется на льду, но не горит желанием восстанавливать выступления.

«Не могу сказать, что непременно хочу выступить, но вот адреналина в жизни не хватает точно», — отметила Трусова.

Ранее сообщалось, что Трусова получила предложение руки и сердца от своего фигуриста Макара Игнатова. Она ответила согласием.

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