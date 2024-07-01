Фигуристка Трусова заявила, что в жизни ей не хватает адреналина

По словам серебряной призерки Олимпиады по фигурному катанию Александры Трусовой, ей в жизни не хватает адреналина. Об этом она рассказала RT .

Она отметила, что каждый день тренируется на льду, но не горит желанием восстанавливать выступления.

«Не могу сказать, что непременно хочу выступить, но вот адреналина в жизни не хватает точно», — отметила Трусова.

Ранее сообщалось, что Трусова получила предложение руки и сердца от своего фигуриста Макара Игнатова. Она ответила согласием.