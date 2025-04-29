Эвелина Бледанс призналась, что сочинила для Страуса целый сериал
Актриса Эвелина Бледанс покинула шоу «Маска» на НТВ, где примерила на себя образ Страуса. Во время программы артистка использовала нестандартные приемы, чтобы запутать судей, сообщили «Страсти».
По ее словам, после каждого выпуска она задумывалась о том, как удивить публику и жюри новыми трюками.
«Проект „Маска“ мне дал уверенность в том, что можно делать не просто номер, а целую историю персонажа. Я сочиняла для Страуса целый сериал, приходила домой после съемок и еще до пяти утра думала: „Ну что же дальше?“», — поделилась звезда.
Бледанс пояснила, что ее персонаж решил завоевать расположение Филиппа Киркорова всеми возможными способами: через настойчивость, очарование, подарки и комплименты. На взгляд актрисы, тактика оказалась успешной.