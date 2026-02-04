Эвелина Бледанс назвала хейтеров людьми, которые не реализовали себя

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс в разговоре с Общественной Службой Новостей поделилась своим мнением о хейте. Она уверена, что любая критика — это знак того, что человека заметили и он умело пользуется своей известностью.

Актриса призналась, что часто получает сообщения от недоброжелателей, которые оскорбляют ее и желают зла. Бледанс считает, что это часть жизни знаменитостей.

«Послушайте, каждая знаменитость ежедневно получает много добрых слов в свой адрес, но в то же время огромная порция желчи тоже льется ей в соцсети, в личные сообщения или под опубликованными постами. И задача каждого человека, который мелькает на экране, — сделать все возможное, чтобы не реагировать на это зло», — сказала актриса.

Эвелина Бледанс уверена, что у успешного и счастливого человека нет времени на то, чтобы обижать других. Нормальные люди заняты своим развитием и карьерой, а не чужими достижениями или провалами.