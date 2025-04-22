Елена Север: современная леди должна сочетать в себе нежность, хрупкость и мудрость

Известная телеведущая Елена Север рассказала на премии «Женщина Года» от журнала FB, какой должна быть женщина в XXI веке. Об этом написал сайт NEWS.ru .

По ее мнению, современная леди должна сочетать в себе нежность, хрупкость и мудрость. При этом бизнес-леди должны проявлять жесткость в характере.

«Я думаю, что это обязательно, это то, что женщин отличает от мужчин. Это то, что она нежная. Эта нежность, хрупкость и мудрость должны сохраняться, неважно, какой век на дворе», — отметила Север.

По словам телеведущей, важно в любой ситуации оставаться собой и не терять эти ценные женские качества.