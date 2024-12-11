Бывший участник группы «Премьер-министр» Чанышев рассказал, что жалеет о ее распаде

Бывший участник группы «Премьер-министр» Марат Чанышев рассказал, что жалеет о распаде коллектива. Об этом он рассказал в беседе с Леди Mail.ru .

Он объяснил, что группа распалась из-за увольнения одного из участников коллектива, Пита Джейсона. Когда продюсер решил его заменить, остальные исполнители не согласились с этим.

Чанышев отметил, что тогда они не видели другого выхода из ситуации и не могли поступить иначе, когда дело касалось несправедливого отношения не только к своему коллеге, но и к близкому другу. Если бы группа осталась в первоначальном составе, она могла бы быть популярной до сих пор, отметил музыкант.