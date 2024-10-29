Экс-солистка «Ленинграда» Вокс заявила, что ей интересно посмотреть на работу Шнурова и Инстасамки

Совместная работа Инстасамки и группировки «Ленинград» в конечно счете придет к тому, что один бренд поглотит другой, но пока нельзя сказать с уверенностью, кто это будет. Таким мнением поделилась с «Инфо 24» бывшая солистка группы Алиса Вокс.

Она отметила, что и «Ленинград», и Инстасамка — это уже крупные бренды. Но при этом в настоящее время вторая значительно опережает рокеров по медийности. Шнурову же и его музыкантам легендарность группы не помогает работать на капитализацию. При этом Вокс подчеркнула, что ей будет интересно посмотреть, что выйдет из этого сотрудничества.

Ранее стало известно, что Инстасамка может присоединиться в группе «Ленинград» в качестве солистки, в настоящее время ведутся переговоры.