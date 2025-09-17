Егор Крид объявил кастинг на роль матери своих будущих детей

Певец Егор Крид, впечатлившись видео из TikTok, объявил кастинг на роль своей будущей «женушки» и матери его детей. Видеозапись с предложением писать ему в директ исполнитель разместил в своем Telegram-канале .

На видео, которое зацепило Крида, девочка просит папу показать сердце. Певец напомнил, что давно хотел стать отцом, и это желание стало еще сильнее после просмотра подобных видео.

«В общем, если честно, посмотрев это видео, очень сильно так же хочется на каждом концерте при больших стадионах показывать сердечко своей дочке. Осталось самое легкое — найти маму. Найти женушку. <…> Если вдруг вы свободна, умна, красива, не только внешне, но еще и внутренне, то знайте, если вы моя судьба, мы с вами обязательно встретимся», — заявил Крид.

В начале сентября Егор Крид подвергся критике со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Певец резко отреагировал на критику откровенных танцев на его концерте на стадионе «Лужники».