С певицы Ларисы Долиной и ее дочери Ангелины взыщут административный штраф за неуплату задолженности в установленный законом срок. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Ларисе Долиной назначили административное взыскание в размере девяти тысяч рублей, а ее дочери — в размере шести тысяч.

В пресс-службе уточнили, что их привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП за неуплату полученного ранее штрафа. За какие именно нарушения были выписали первоначальные штрафы, неизвестно.

Ранее Лариса Долина призналась, что временно прекратит выступать на концертах. Она объяснила, что ей нужно восстановить физические и эмоциональные силы, так как события последних лет сильно повлияли на ее состояние.

Директор артистки Сергей Пудовкин уточнил, что певица продолжит выступать во всех намеченных программах, корпоративах и фестивалях. По его словам, артистка возьмет паузу только в сольных выступлениях.