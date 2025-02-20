Дочь певицы Успенской выставила свою первую картину на аукцион

Татьяна Плаксина, дочь известной певицы Любови Успенской, решила сменить музыкальную карьеру на живопись. Об этом сообщила «Жизнь» .

На ее картинах часто изображены женщины с пухлыми губами и необычными лицами. Татьяна дает своим работам оригинальные названия, пишет к ним стихи и активно делится творчеством в социальных сетях.

С недавнего времени Татьяна Плаксина решила монетизировать свои навыки. Она выставила одну из картин на аукцион, предложив ценителям искусства приобрести эксклюзивную работу. Стартовая цена — 100 тысяч рублей. Ожидается, что в ходе торгов стоимость картины может значительно вырасти.