Дочь певицы Успенской выставила свою первую картину на аукцион

Татьяна Плаксина, дочь известной певицы Любови Успенской, решила сменить музыкальную карьеру на живопись. Об этом сообщила «Жизнь».
На ее картинах часто изображены женщины с пухлыми губами и необычными лицами. Татьяна дает своим работам оригинальные названия, пишет к ним стихи и активно делится творчеством в социальных сетях.
С недавнего времени Татьяна Плаксина решила монетизировать свои навыки. Она выставила одну из картин на аукцион, предложив ценителям искусства приобрести эксклюзивную работу. Стартовая цена — 100 тысяч рублей. Ожидается, что в ходе торгов стоимость картины может значительно вырасти.
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